Lorsque le 7 août 1999, les terroristes wahhabites tentent d’envahir la République russe fédérée du Daghestan, les habitants locaux se mobilisent et résistent à la vermine terroriste avant même l’arrivée des Forces fédérales russes.

Les terroristes seront écrasés. Le Daghestan aura défendu jusqu’au bout sa liberté et sa dignité. Suite à cela, la Tchétchénie voisine (d’où l’invasion était lancée) sera libérée du terrorisme wahhabite, devenue aujourd’hui l’une des républiques de Russie les plus prospères et sures.

La Russie version 2019 n’a pas grand-chose à avoir avec celle de 1999. Néanmoins, nous devons toujours nous rappeler de ces pages difficiles, mais aussi glorieuses, de notre histoire contemporaine. Sur la première photo : Kinaynat Magomedova, l’une de ces courageuses et dignes femmes daghestanaises et russes, ayant pris les armes pour défendre sa terre, aux côtés des hommes. Les héros ne doivent pas être oubliés. Dans l’unité est notre force ! https://tass.ru/v-strane/6737914?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=informer

