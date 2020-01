On y arrive. De 0 on passe à 11. De 11 on passe maintenant à 34 militaires blessés. Et c’est le porte-parole du Pentagone qui le dit. Chaque fois un peu plus. Continuons ainsi.

Et dire que l’Iran a fait en sorte de ne pas viser spécifiquement les cibles humaines mais bel et bien les installations yankees.

L’unipolarité est non seulement terminée mais représente une page bel et bien tournée. A bon entendeur.

