Macron accuse la Russie de vouloir « réinterpréter » la Seconde Guerre mondiale.

Il est certain qu’entre un pays ayant capitulé en deux semaines face aux nazis et celui ayant sacrifié plus de 27 millions de vies afin d’anéantir la peste brune nazie et sauvé l’humanité toute entière, il ne peut y avoir de conception commune de cette grande page historique.

Pour les uns c’est l’armistice, pour nous c’est la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique. Pour les uns un jour férié, pour les autres un jour sacré. A chacun son histoire, à chacun ses valeurs.