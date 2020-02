Principales pages historiques contemporaines de la Russie, suite 4.

Suite au coup d’Etat armé néo-nazi et ultra-nationaliste à Kiev, soutenu et adoubé par l’Occident politique, la population de la Crimée ne fut pas la seule à réagir et prendre des mesures. La résistance s’est organisée aussi dans le Sud-Est, et notamment dans le Donbass afin d’empêcher le déferlement des hordes extrémistes sur leur sol.

Au prix de multiples sacrifices, la résistance n’a pas capitulé. Ainsi, la suite du Printemps russe a vu la naissance de la République populaire de Donetsk (DNR) et de la République populaire de Lougansk (LNR). Et malgré les innombrables attaques et bombardements ukrainiens contre la population civile du Donbass, la dignité de cette population travailleuse et résistante est restée intacte.

