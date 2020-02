Turquie d’Erdogan, cesse de soutenir les terroristes, commence à respecter la souveraineté syrienne, cesse la politique de la double chaise et… ne détruis pas le partenariat stratégique avec la Russie. Rappelle toi de décembre 2015 et des conséquences… Et ce malgré la riposte fort mesurée de la Russie à l’époque. Une deuxième normalisation sera très difficile. Rappelle toi aussi de la tentative de coup d’Etat et des forces qui t’avaient soutenu à cette période.

L’Otan ne te sauvera pas, l’Occident ne te remplacera pas les opportunités existantes avec ton grand voisin du nord, ne répète pas les mêmes erreurs. Ta dignité doit être respectée ? Commence par respecter celle des autres.

La Russie tient au partenariat avec la Turquie. Mais ne sacrifiera jamais son allié. Un allié qui a toute la légitimité de libérer totalement son sol de la vermine terroriste. Je le dis en tant qu’ami de la Turquie et partisan des relations russo-turques.

Dans le pire des cas – il faudra assumer.