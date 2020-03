Bien que je me souvienne de ce jour comme si c’était hier. Et malgré la propagande occidentale, les coeurs des Criméens, dans leur multitude ethnique et religieuse, ont parlé une bonne fois pour toute. La Crimée – c’est la Russie. Et il ne peut en être autrement.

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J'aime chargement… Articles similaires