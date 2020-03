Il y a quatre ans de cela, mourrait en héros de notre pays Aleksandr Prokhorenko, lors de la libération de la ville de Palmyre, en Syrie, des mains de la vermine de daech.

Cette cité antique, patrimoine mondial de l’humanité, devait être libérée de la façon la plus appropriée qui soit pour éviter les pertes civiles et culturelles. Y compris lors des frappes aériennes.

Akeksandr Prokhorenko était en mission pour diriger certaines de ces frappes aériennes russes contre les cibles terroristes, lorsqu’il a été découvert et encerclé par les forces de daech. Il a reçu l’ordre de se mettre en sécurité avant l’attaque aérienne mais a dit à son commandant qu’il ne pouvait pas s’échapper de la zone, avant d’ajouter : « Je suis encerclé, ils sont à l’extérieur, je ne veux pas qu’ils me prennent et me paradent, conduisez l’attaque aérienne, ils se moqueront de moi et de cet uniforme. Je veux mourir dignement et emmener tous ces salauds avec moi. S’il vous plaît mon dernier souhait, conduisez l’attaque aérienne, ils me tueront de toute façon. C’est le final commandant, merci, dites à ma famille et à mon pays que je les aime. Dites-leur que j’ai été courageux et que je me suis battu jusqu’à ce que je ne puisse plus le faire. S’il vous plaît, prenez soin de ma famille, vengez ma mort, au revoir commandant, dites à ma famille que je les aime.

Les héros, les vrais, pas à la sauce hollywoodienne, ne meurent jamais. Pour toujours dans nos coeurs et dans nos mémoires.