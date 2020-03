Pourquoi la Russie l’emportera sur l’Arabie saoudite dans le conflit pétrolier qui les oppose ?

Au-delà du fait que le budget russe est aujourd’hui bien mieux préparé que celui du royaume wahhabite, et ce (s’il le faut) pour plusieurs années, il y a d’autres éléments qu’il ne faut surtout pas négliger.

L’Arabie saoudite dépend beaucoup plus des revenus pétroliers que ce n’est le cas de la Russie. Et toute la discussion sur la diversification en cours de l’économie saoudienne en direction d’autres secteurs – sur le fait pratique n’a rien donné. Plus que cela, la situation qui prévaut actuellement ne pourra tout simplement pas, économiquement parlant, permettre aux Saoudiens de réaliser une quelconque diversification.

Quant à la Russie, bien que l’exportation du pétrole et des produits pétroliers soit une importante source de revenus pour le budget russe, le fait est que les secteurs d’exportation de la Russie sont beaucoup, beaucoup plus longs que du côté wahhabite.

En dehors du pétrole, la Russie est le premier producteur et exportateur de gaz naturel au niveau mondial. A elle seule, la Russie en représente 20% de la production mondiale. La société étatique russe Gazprom est également le plus important extracteur de gaz naturel au monde.

Ajoutez à cela la métallurgie, les métaux précieux, les pierres précieuses, le bois, l’agroalimentaire – la Russie étant aujourd’hui le plus grand producteur et exportateur de blé au monde, les milliards de contrats d’armement (2ème mondial, plus d’un 1/5 de la part du marché), les produits technologiques (Kaspersky notamment), sans oublier le nucléaire civil (Rosatom). Et vous comprendrez pourquoi les bédouins wahhabites n’ont aucune chance.

Et enfin dernier point qui rend les Saoudiens plus que vulnérables. Il suffit que les Houthis du Yémen, ou un autre groupe hostile à Riyad, mènent ne serait-ce qu’une frappe contre les installations pétrolières saoudiennes (comme ce fut le cas il y a des mois de cela), pour que les wahhabites plongent… Et personne ne pourra les sauver. Pas même les USA qui subissent de plein fouet eux aussi les effets de la dynamique des prix du pétrole, en premier lieu leurs producteurs de schiste.

Personne n’a jamais pu et ne pourra pas jouer avec la Russie. Les principaux régimes occidentaux l’ont appris tout au long de l’histoire. Quant aux wahhabites – piètres guerriers et stratèges qu’ils sont à tous les niveaux, il n’y a même pas lieu de commenter.