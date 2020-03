« Le marché (pétrolier) va s’adapter et je pense assez rapidement. Dans les six prochains mois, nous les verrons ces changements allant dans une direction plus stable et juste. Vers la fin de l’année, je suppose que le prix peut revenir jusqu’à 60 dollars (le baril), à condition que le pétrole de schiste sortira du marché.

Notre compagnie Rosneft peut maintenir la production au niveau actuel pendant 22 ans sans investissements supplémentaires dans l’exploration, tout en faisant en sorte que les volumes de production ne diminuent pas. Chez Rosneft, le coût de la production est de 3,1 dollars le baril ».

Igor Setchine, président de Rosneft – la principale compagnie pétrolière étatique de Russie, la plus importante compagnie pétrolière publique au monde pour la production et les réserves d’hydrocarbures.