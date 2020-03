« Les mesures adoptées par la Russie depuis le premier jour de la réception par l’Organisation mondiale de la santé de la notification en provenance de la Chine sur l’apparition d’un nouveau virus causant des pneumonies sévères sont excellentes, car il ne s’agit non pas d’une seule mesure mais de tout un ensemble de mesures de prévention.

(…)

Si la Russie et Moscou continueront à maintenir l’autodiscipline, il sera beaucoup plus facile de traverser cette période de menace du virus, et ce sans mise en confinement strict ».

Melita Vujnovic, représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Fédération de Russie