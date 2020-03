Instant propagande française russophobe, comme à son habitude.

Le propagandiste français notoire de la Villardière, par ailleurs ami confirmé des wahhabites, parle de nouveau de la Russie. Cette fois-ci dans le cadre des combattants MMA, là où les sportifs russes excellent. Le début est déjà fort révélateur : « nous nous rendons ce soir au Daghestan, en Tchétchénie mais aussi en Russie…. ». Comme si le Daghestan et la Tchétchénie ne font pas partie de la Fédération de Russie, et comme si (on le voit malgré les propagandistes dans le reportage) les Daghestanais et les Tchétchènes ne portent pas avec fierté le drapeau russe.

Mis à part ce fait, le reste est à son habitude : le leader tchétchène Ramzan Kadyrov traité de « dictateur », on sent également la russophobie et l’islamophobie réunies. Le tout sous pretexte de « discriminer les homosexuels ». Evidemment les valeurs conservatrices – chrétiennes comme musulmanes russes – c’est toujours « mauvais » pour les Villardière & Co. Le wahhabisme saoudien par contre c’est bien – puisque ça paie gracieusement les prostituées de ce genre.

Mais le plus marrant dans toute cette situation, c’est que de l’avis des amis africains et même français ayant visionné le « reportage » l’effet négatif voulu par ses initiateurs n’est pas passé, et de l’avis de nombre d’entre eux le constat est sans appel : on voit bien où se trouve le pays des vrais hommes, et où celui des « tapettes ».

Bref, à vous de juger.

Dernier point. Je pense qu’il serait désormais important pour les journalistes russes de reprendre ces sales « tactiques » occidentales. Et dans le cas plus particulièrement français parler des DOM-TOM, de la Corse et des cités de banlieue comme de territoires ne faisant pas partie de l’Etat français. D’autant plus qu’à ces endroits, les habitants sont loin, très loin de porter leur drapeau « national » dans leur coeur, à la grande différence de nos citoyens des républiques autonomes russes.