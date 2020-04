L’Occident est responsable des pires crimes contre l’humanité au cours de l’histoire mondiale. Evidemment et de loin le plus souvent contre les peuples non-occidentaux. Les victimes de ces interventions, colonisations, massacres et pillages se comptent par dizaines de millions, y compris dans l’histoire récente ou assez récente.

Rien que mon pays la Russie, durant les quatre années de la Grande Guerre patriotique (communément appelée Seconde Guerre mondiale), a perdu plus de 27 millions de personnes à cause d’un pays occidental, en l’occurrence l’Allemagne nazie et son idéologie nauséabonde, mais aussi de tous ces autres pays occidentaux ayant longtemps chouchouté la vermine hitlérienne. La Chine, elle, à la même période a perdu plus de 20 millions de ses citoyens. Et cela sans oublier toutes les parties du monde concernées par ces interventions criminelles de l’Occident : de l’Afrique à l’Asie, de l’Amérique latine à l’Océanie.

Et malgré cela les élites atlantistes ont aujourd’hui le culot de vouloir présenter une « facture » à la Chine soi-disant car étant responsable de la propagation d’un virus dont jusqu’à maintenant on ne connait pas l’origine exacte. Un virus dans la gestion duquel ces mêmes élites occidentales ont montré une incompétence totale et une négligence criminelle. La même Chine qui après avoir courageusement affronté ce fléau, vient en aide aujourd’hui à d’autres pays, y compris occidentaux, pour les aider à vaincre cette pandémie.

Cette arrogance et ce mépris qui leur sont propres ne resteront pas sans réponse. Et l’establishment occidental nous trouvera toujours sur son chemin. Quant à la facture et à son règlement, on verra alors qui la présentera à qui et qui sera sommé de la régler.