Plusieurs pays occidentaux, dont les USA, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, évoquent l’idée d’émettre une « facture » à la Chine pour la propagation du coronavirus et ses conséquences. Ok.

Sachant que la Russie a plus de 4200 kilomètres de frontières communes avec la Chine mais que ledit virus est arrivé sur le sol russe depuis l’Europe – en raison de l’incompétence totale des élites occidentales, notamment en matière de mesures de prévention, les autorités russes doivent d’ores et déjà penser à émettre une facture aux pays occidentaux. Une facture commune pour Washington et Bruxelles ou séparément ? Sachant que de toute façon le second ne fait pratiquement rien sans consulter le premier. D’autres pays du monde ayant subi l’apparition du coronavirus depuis l’Occident devraient y penser aussi.