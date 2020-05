Помню, горжусь. Je me souviens, je suis fier.

В преддверии Великого Дня Победы, я отдаю, как и каждый год, дань моим предкам, защищавшим Родину от врагов. На первой фотографии – мой прадедушка Гамандий Севастьян Филиппович. Офицер российской царской армии, участник Первой мировой войны. Награжден Георгиевским крестом 3-й степени. На второй фотографии – мой дедушка, папа моей мамы, Михаил Гамандий Севастьянович. Подполковник ВВС СССР. Участник Великой Отечественной Войны. Участвовал в операции по эвакуации Иосипа Броз Тито – лидера югославских партизан, а затем президент Республики Югославия, и его товарищей, в ответ на проводимую нацистами Операцию « Ход конем ». Также был одним из тех, кто участвовал в организации отправки Иосифа Сталина на Ялтинскую конференцию. Участник Парада Победы. Награжден многочисленными наградами, в том числе Орденом Красной Звезды. На третьей фотографии (слева, сидящий) – Павел Гамандий Севастьянович, брат моего дедушки. Участник Великой Отечественной Войны. Был командиром взвода батальона тяжелых танков. Стал полковником. Александр Гамандий Севастьянович – младший из братьев. Участник Великой Отечественной Войны. Ушел на войну в 18 лет. С войны не вернулся.

Хочу также отдать дань памяти женщинам моей семьи, особенно бабушкам, заставшим войну сполна.

A la veille de la fête de la Grande Victoire de l’URSS dans la Seconde guerre mondiale, je rends, comme chaque année, hommage à mes ancêtres, ayant défendu notre Patrie contre les envahisseurs. Sur la première photo : mon arrière-grand-père Sevastian Philippovitch Gamandiy, officier de l’Armée impériale de Russie. A participé à la Première guerre mondiale. Décoré de la Croix de Saint-Georges – la plus haute récompense militaire de la Russie tsariste. Sur la deuxième photo – mon grand-père Mikhail Sevastianovitch Gamandiy, père de ma maman, lieutenant-colonel de l’Armée de l’air de l’URSS. A participé à la Seconde guerre mondiale (la Grande Guerre Patriotique). Il a notamment participé à l’opération d’évacuation de Josip Broz Tito – chef des partisans yougoslaves, puis Président de la République de Yougoslavie, ainsi que de ses camarades, en réponse à l’Opération Rösselsprung (1944) menée par les nazis pour abattre Tito. Il a également participé au transfert de Joseph Staline à la Conférence de Yalta (février 1945). Il participera au Défilé de la Victoire de 1945 sur la Place Rouge, à Moscou. Titulaire de nombreuses décorations, dont l’Ordre de l’Etoile Rouge – l’une des plus hautes décorations militaires soviétiques. Sur la troisième photo (assis à gauche) : Pavel Sevastianovitch Gamandiy, frère de mon grand-père. A participé à la Seconde guerre mondiale. Il était commandant d’un peloton du bataillon de chars lourds. A l’issue de sa carrière militaire, il sera colonel de l’armée soviétique. Aleksandr Sevastianovitch Gamandiy, le plus jeune des frères. A participé à la Seconde guerre mondiale. Il partira au front à l’âge de 18 ans. Il ne reviendra pas. Cela sans oublier évidemment les sacrifices des représentantes féminines de la famille, notamment des grands-mamans.

Помню, горжусь. Спасибо всем моим великим предкам за то, что отстояли свободу, независимость и суверенитет нашей Великой страны. Je me souviens, je suis fier. Merci à tous mes glorieux ancêtres pour avoir défendu la liberté, l’indépendance et la souveraineté de notre Grand pays.