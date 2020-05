Ma réponse aux pseudo-experts de l’Occident

Lorsque je lis les commentaires de certains pseudo-experts occidentaux, qui tentent de minimiser le rôle crucial, décisif, stratégique de l’URSS et de notre peuple multiethnique dans la victoire, au prix d’énormes sacrifices humains, contre la machine de guerre nazie, je n’ai envie de leur dire que les points suivants.

Vous êtes la même vermine que les criminels nazis. Vous êtes les descendants de perdants, ayant capitulé en quelques semaines et ayant donné vos femmes et vos filles en cadeau aux occupants. Jamais, nous ne serons de vrais partenaires. Jamais la Russie ne sera alliée de l’Occident. Jamais l’âme et l’esprit russes ne ressembleront à vous. Allez au diable, votre seul maître véritable. Votre diktat raciste et néocolonial sur le monde est terminé.