Папа победил covid-19. Ты всегда был борцом. И остаешься. Горжусь тобой. Слава Богу!

Огромное спасибо врачам, всему медперсоналу, всем родным и друзьям – всем, кто сопереживал и поддерживал. В России, в Белоруссии, Сирии, Ливане, Марокко, других странах, всем без исключения. Что касается ненавистников нашей страны, « сомневающихся » в способностях России и нашего народа справиться с текущим вызовом и обещавших нам апокалипсис – особенно жителям вне Москвы и Санкт-Петербурга, и всем тем, кто не « верит » низкой смертности от коронавируса в нашей стране – позвольте мне не комментировать.

Papa a vaincu le covid-19. Tu as toujours été un combattant. Et tu l’es toujours. Très fier de toi. Gloire à Dieu !

Enormes remerciements aux médecins, à tout le personnel médical, à tous les proches et amis – tous ceux qui ont sympathisé et soutenu. En Russie, Biélorussie, Syrie, Liban, Maroc, et d’autres pays, tous sans exception. Quant aux haineux de notre pays, ayant « douté » des capacités de la Russie et de notre peuple à relever les défis actuels et nous ayant promis l’apocalypse – surtout pour les habitants en dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg, et tous ceux qui ne « croient » pas au bien faible taux de mortalité en rapport avec le coronavirus dans notre pays – permettez-moi de ne pas commenter.