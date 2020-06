Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui accueillait à Moscou son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, a déclaré que la Russie s’opposerait aux mesures de certains pays qui visent à affaiblir le Plan global d’action conjoint (PGAC).

Zarif et Lavrov ont signé mardi une déclaration conjointe sur la promotion du droit international, le communiqué indique que la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie sont déterminées à lutter contre les approches illégales et à chercher à promouvoir le droit international pour résoudre les problèmes régionaux et mondiaux.

Mon commentaire sur le sujet pour Press TV – la télévision internationale iranienne.

http://french.presstv.com/Detail/2020/06/17/627663/Important-pacte-RussieIran