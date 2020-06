Communiqué officiel de l’agence de presse Observateur Continental

Depuis les derniers jours, le portail Observateur Continental est visée par une véritable attaque informationnelle. Par ailleurs, les nouvelles publications sur la page officielle Facebook sont pour le moment impossibles.

Observateur Continental publie une variété de points de vue de nombreux contributeurs qui ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale de notre média. Parfois, ces points de vue sont contradictoires dans le but de pouvoir générer une discussion et pour aider nos lecteurs à en tirer leurs propres conclusions. On ne dicte à personne quoi écrire. Toutes les propositions d’articles sont basées sur le volontariat et tous les articles, qui sont publiés, le sont sans être modifiés, sauf pour la grammaire.

De plus, le partage public de l’opinion de quelqu’un ne devrait pas être perçu par d’autres personnes comme une «ingérence étrangère» car cela stigmatise la liberté d’expression. Tout le monde a le droit de partager ses opinions sur quoi que ce soit et Observateur Continental est toujours heureux d’envisager de pouvoir publier des réfutations d’articles que nous publions si quelqu’un nous en soumet une. En complément des réseaux sociaux avec lesquels vous êtes habitués à nous suivre, Observateur Continental vous invite à nous rejoindre sur notre nouveau canal Telegram http://t.me/observateur_continental pour ne plus rien perdre de l’actualité et surtout pour pouvoir profiter de la liberté d’expression sans aucune limitation. Merci pour votre soutien http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1706