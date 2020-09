La langue russe – langue de communication internationale.

En fin de conférence de presse conjointe, les chefs des diplomaties turque et congolaise échangent quelques mots en russe.

Mevlüt Çavuşoğlu, ministre turc des Affaires étrangères, est originaire de la province d’Antalya – l’une des grandes destinations touristiques internationales, où les touristes russes sont les plus nombreux et les plus dépensiers. Rien que le mois dernier, plus de 300 000 touristes en provenance de Russie ont séjourné à Antalya.

Quant à son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso, il est tout simplement diplômé d’une université soviétique (DEA en journalisme à l’Université de Léningrad, 1983).