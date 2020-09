L’Union européenne ne reconnait pas la légitimité du président biélorusse Aleksandr Loukachenko. En ce sens, il y a plusieurs commentaires à faire :

– La Biélorussie est un Etat souverain. Membre de la Communauté des Etats indépendants (CEI), de l’Union économique eurasiatique et de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC). Et non pas de votre UE à bout de course.

– La légitimité du président Loukachenko est reconnue par la Russie, les autres pays membres de l’Union économique eurasiatique, la Chine, la Syrie, la Turquie, la plupart des pays d’Amérique latine et d’Afrique.

Conclusion : « l’avis » d’une minorité planétaire évidente reste… l’avis d’une minorité planétaire évidente. Et en tant que minorité, il est grand temps pour les concernés d’apprendre à connaitre leur véritable place dans les relations internationales. Et surtout de comprendre que le scénario ukrainien n’aura pas lieu en Biélorussie. Point.