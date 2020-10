Cela fait mal de voir le pays dans lequel j’ai étudié devenir ce qu’il est en train de devenir. Je parle de la France.

D’un côté, l’ultra-laïcité, les mouvements pro-LGBT et autres pseudo-valeurs « universelles » que Paris cherche à exporter aux quatre coins du monde. Sans succès. Tout en imposant fermement cette « vision » à l’intérieur.

D’un autre, parallèlement au fait de soutenir des terroristes comme en Syrie au nom « des droits de l’homme », devenir un centre d’accueil pour des extrémistes en tout genre.

En parlant de l’événement d’hier arrivé en banlieue parisienne, je ne dirais qu’une seule chose, notamment aux médias français : continuez à diaboliser Ramzan Kadyrov et à accueillir toute sorte de salafistes sur votre sol. Les mêmes salafistes que les Tchétchènes patriotes et les Russes de façon général ont toujours combattu et continueront de combattre. Pendant ce temps vos De la Villardière pourront continuer à stigmatiser la Tchétchènie et la Russie dans son ensemble qui combattent le terrorisme. Et à faire la publicité pour ses amis wahhabites saoudiens. Comme d’autres « journalistes » français le font pour le Qatar. Continuez ainsi.