Certains Français vivant en Russie se plaignent je cite de « l’hostilité » des musulmans russes à l’encontre de leur pays. En tant que Russe et chrétien orthodoxe, j’aimerais en ce sens leur dire ceci :

Tout d’abord, l’écrasante majorité de mes compatriotes russes musulmans réagissent à l’encontre de votre gouvernement, et non pas tellement de votre pays.

De deux, n’ayez crainte. La Russie n’est pas la France. Et sait assurer la sécurité.

Et enfin – adaptez vous. Vous vous trouvez sur un sol étranger. Et de la même manière que vos fans LGBT se permettent régulièrement de faire des manifs devant l’ambassade russe à Paris, de la même façon mes compatriotes ont le plein droit de demander des comptes à vos pseudo-dirigeants, et ce dans leur pays. Sur notre sol.

P.S. Un gouvernement qui soutient des terroristes de la pire espèce durant de longues années au-delà de ses frontières, comme ce fut le cas en Syrie, doit assumer ce qu’il sème. Son hypocrisie et son arrogance extrêmes sont aujourd’hui visibles pour tous. Evidemment ce n’est pas le peuple qui doit en porter responsabilité mais bien la clique dirigeante.