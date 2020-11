Lorsque les militaires russes du contingent de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh, commandé par le lieutenant-général Rustam Muradov – décoré en 2017 par le titre de Héros de la Fédération de Russie pour les combats contre les terroristes de daech en République arabe syrienne, la plus haute distinction honorifique russe, musulman pratiquant, au-delà de mettre fin aux hostilités entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan – prennent également toutes les mesures nécessaires afin de protéger les lieux saints chrétiens arméniens dans les localités passées sous contrôle azerbaïdjanais – il ne reste qu’une seule chose à dire : la Russie a une fois de plus de quoi être fière. Les vraies valeurs de l’humanité sont encore vivantes. Force et honneur.

