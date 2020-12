Mon commentaire pour le journal télévisé de Press TV – la télévision internationale de l’Iran – sur les déclarations du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Djavad Zarif en rapport avec l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPoA) et l’absence de condamnation du côté des élites européennes suite à l’acte terroriste ayant tué le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh.

A écouter à partir de la 4ème minute du JT.

J’ai considéré important de rappeler toute l’hypocrisie extrême qui caractérise les élites occidentales, y compris européennes – car lorsqu’il s’agit de mettre sur le dos de la Russie l’empoisonnement d’un certain Alex Navalny (un néo-nazi libéral pro-occidental) – sans preuve formelle d’une quelconque implication étatique russe, ni du fait qu’il y a bien eu empoisonnement – l’UE en fait une priorité de sa politique extérieure. Mais lorsqu’il faut condamner un acte terroriste dans un pays souverain, commis par l’axe Tel Aviv-Washington, ces mêmes élites européistes sont muettes comme des poissons.

Encore une fois et pour moi – je ne crois pas à un quelconque dialogue honnête entre la Russie et l’establishment occidental. Et plus généralement entre les partisans de la multipolarité et les nostalgiques de l’ère unipolaire terminée.

