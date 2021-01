C’est parfait. Trois commentaires :

1) Premièrement, occupe-toi de ton pays où les problèmes sont omniprésents à tous les niveaux. D’ailleurs, ce n’est pas en Russie que des manifestants sont devenus handicapés suite aux violences des CRS.

2) Accorde l’asile politique à votre chouchou de Navalny – le libéral pro-occidental ET xénophobe par la même occasion. Les minorités ethniques et religieuses devraient « apprécier ».

3) La Russie devrait penser à sanctionner, de façon également opératoire et réelle, de nouveaux secteurs français largement représentés sur le marché russe. Auchan, Leroy Merlin, Total, ça te dit quelque chose ? Et puis après tout – pourquoi ne pas fermer l’accès au grand marché russe au vin en provenance de France ? Nous avons d’excellents vins de Crimée, Krasnodar, Abkhazie,… En termes de vins étrangers : les exportateurs sud-africains et chiliens seront également ravis. Donc on pourra s’en passer des Bordeaux et autres. Il vous restera de chercher à compenser le marché russe. Mais cela c’est votre casse-tête.

En parlant des chaines de grande distribution, nombre d’entrepreneurs russes, chinois, turcs seront également preneurs de places qui seraient amenées à se libérer.