L’évolution du discours des russophobes occidentaux et des sous-traitants : on est passé de la moquerie sur le vaccin russe contre le Covid-19 à la reconnaissance amère de son efficacité. En résumé, cela sonne désormais ainsi : oui, ils sont efficaces ces Russes. Mais on ne doit pas leur prendre ce vaccin car cela contribuera à augmenter encore plus l’influence russe au niveau mondial.

Pour leur information, c’est déjà le cas.