Wang Yi, ministre chinois des Affaires étangères sur les relations Chine-Russie :

Face à la pandémie jamais connue depuis un siècle, la Chine et la Russie ont œuvré côte à côte en étroite coopération pour combattre ensemble le coronavirus et le « virus politique ». Unies par une grande solidarité, elles continueront de jouer un rôle pilier pour la paix et la stabilité dans le monde.

Plus le monde est instable, plus la Chine et la Russie doivent être déterminées à promouvoir leur coopération. Les deux pays doivent être l’un pour l’autre un appui stratégique, une opportunité de développement et un partenariat mondial. C’est une expérience que nous avons tirée du passé, et aussi un appel de notre époque.

Cette année marque le 20e anniversaire du Traité de bon voisinage et de coopération d’amitié sino-russe. Les deux pays sont déjà convenus de le reconduire et de le mettre mieux en phase avec la nouvelle ère. C’est un jalon et aussi et surtout un nouveau point de départ dans les relations sino-russes. Les deux pays feront valoir l’esprit d’amitié éternelle et de coopération gagnant-gagnant que le Traité incarne, s’appuieront sur les acquis, ouvriront de nouveaux horizons et travailleront à entendre, élargir et approfondir davantage le partenariat de coordination stratégique global sino-russe dans l’ère nouvelle.

La Chine et la Russie développeront une relation exemplaire marquée par la confiance stratégique mutuelle, la coopération mutuellement bénéfique, le rapprochement des peuples, l’équité et la justice.

http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2021/0307/c31354-9826139.html