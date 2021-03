A quelques jours de l’anniversaire de la réunification historique de la Crimée avec la Mère-Patrie – souvenons-nous de ce grand moment et de cette justice historique.

Il faut l’avouer – une justice historique qui pouvait ne pas avoir lieu si certains événements se seraient déroulés différemment. Mais l’histoire ne tolère pas les « Si ».

L’Occident politique avait soutenu un coup d’Etat extrémiste en Ukraine voisine. La Russie a alors pris ses responsabilités et a soutenu les aspirations légitimes du peuple multiethnique de Crimée. Depuis le monde n’est plus le même. Et ne sera jamais plus le même. Et rien ne saura stopper l’ère nouvelle mondiale.

P.S. Aucun mort, aucune victime, lors de ces événements en Crimée de 2014. Prenez des cours – élites atlantistes.