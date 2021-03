Déclaration de Ramzan Kadyrov, président tchétchène :

« Les régimes changent aux USA, mais aucun de leurs dirigeants ne se retire du rôle de shérif mondial. Le nouveau dirigeant étasunien joe biden a parlé négativement de la Russie et, en particulier, du président russe Vladimir Poutine dans un commentaire d’hier.

Pour être honnête, j’avais cru voir en biden un politicien un peu plus instruit. Je pensais qu’il avait sa propre opinion sobre sur le développement futur des relations avec le reste du monde. J’avais tort. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un autre épouvantail, mis en place par le département d’Etat à la place de son prédécesseur. Il est bien sûr aussi possible qu’il se soit fait injecter des drogues hallucinogènes sur les instructions de l’ex-président Donald Trump, mais laissons les services spécialisés s’en occuper…

Je demande à l’administration de la Maison Blanche de surveiller biden de très près. Sinon, il peut non seulement souscrire à une hérésie, mais aussi, Dieu nous en préserve, appuyer sur le bouton rouge et ainsi dire au revoir au rêve américain…

Il est évident que biden doit se faire soigner, et non pas diriger un pays. Une personne qui ne connait même pas le nom du ministre de la Défense des USA, les noms des structures de pouvoir, représente un réel danger pour la société. Je pensais qu’il ne représentait qu’une menace vis-à-vis de nous en termes de sanctions, mais comme nous en sommes maintenant convaincus – biden est dangereux pour toute l’humanité.

Et dans ce contexte, il ose juger la Russie et critiquer Vladimir Poutine. Notez bien – le dirigeant d’un pays, qui seulement si l’on prend en compte la période allant de la fin du XXème siècle, a été coupable de guerres à grande échelle dans des dizaines de pays, dont l’Irak, la Syrie, la Libye, l’Afghanistan, la Somalie, Haïti, le Yémen, a aujourd’hui l’audace pour nommer le président russe comme étant un tueur. Après tout, c’est biden qui est justement jusqu’à la gorge dans le sang. Il poursuit une politique qui apporte la mort et la souffrance à des millions de personnes. Et dans le même temps, biden appelle « tueur » – l’homme qui fait justement tout le nécessaire pour arrêter l’effusion de sang dans les régions où les USA ont organisé une véritable terreur. Il n’y a donc pas de tueur plus notoire que le président étasunien parmi les dirigeants du monde aujourd’hui.

Et encore une chose : bien que biden ait été inclus dans ma liste de sanctions, étant donné que la médecine US est impuissante face à sa maladie, je l’invite à rendre visite chez nous à Grozny. Nous ferons de notre mieux pour guérir joe biden, ou du moins l’aider à restaurer la mémoire ».