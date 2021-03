Ma participation à la discussion sur Press TV – la télévision internationale iranienne – au sujet de l’accord historique qui vient tout récemment d’être signé entre l’Iran et la Chine, et plus généralement sur l’interaction stratégique entre la Russie, la Chine et l’Iran sur l’arène internationale.

http://french.presstv.com/Detail/2021/03/28/648237/Pacte-Iran-Chine-nouveau-tournant-géostratégique