Afghanistan : la présence soviétique avait duré 9 ans. Pour des résultats indéniables sur le plan du développement du pays dans les domaines de l’éducation, des infrastructures, du social, entre autres. Néanmoins, le retrait soviétique de 1989 est considéré dans l’opinion occidentale comme une défaite de l’URSS.

Les USA et l’Otan sont présents dans ce pays depuis maintenant 20 ans. Pour quel résultat ? Plus de 2000 soldats tués et plus de 20 000 blessés (rien qu’américains), des centaines de milliards de dollars dépensés, une détérioration sécuritaire évidente, une explosion de la production des drogues, aucun développement social pour la population… et la moitié du territoire toujours sous contrôle des Talibans.

Désormais les forces occidentales se retirent d’Afghanistan. Echec total.