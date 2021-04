Dans le cas de l’Iran, le haut gradé militaire US a averti que l’utilisation par les forces iraniennes de drones de petite et moyenne taille pour la surveillance et les attaques signifie tout simplement que « pour la première fois depuis la guerre de Corée, les USA opèrent sans supériorité aérienne totale ».

A écouter à partir de la première minute du JT.

http://french.presstv.com/Detail/2021/04/23/650123/Iran-Info-du-23-avril-2021

https://www.urmedium.com/c/frenchpresstv/72441