Le peuple qui a payé le plus lourd tribut (plus de 28 millions de vies humaines) pour anéantir la peste brune nazie – est notre peuple multiethnique de Russie et d’URSS. Pour autant, personne au sein de l’establishment de l’Occident n’aime reconnaitre cette réalité.

En ce qui nous concerne – ce n’est pas un souci. Nous n’avons pas besoin d’un quelconque statut de victimes. Mais ce dont nous nous rappelerons toujours – c’est que notre peuple a défendu sa Patrie contre la vermine venue de l’Ouest. Et l’a écrasé.

Si vous pensez aussi que tout a été oublié et pardonné – vous vous trompez fortement. Et si nécessaire, la vermine russophobe sera de nouveau écrasée.