En cette Journée mondiale de l’Afrique, j’aimerai souhaiter à tous mes ami(e)s africain(e)s les meilleurs voeux de bonheur – à vous et à tous les proches.

Je suis d’autant plus fier que nous partageons un grand nombre de valeurs communes. Et le soutien mutuel nous aide à aller de l’avant, malgré tous les obstacles se trouvant sur notre chemin.

Les valeurs panafricaines, l’inspiration des grands noms du continent ayant marqué non seulement l’histoire africaine mais également mondiale, la défense de la souveraineté et de la dignité nationale – tous ces éléments permettront, j’en suis certain de faire de l’Afrique – un bloc puissant du monde multipolaire.

Force et courage à nous !

