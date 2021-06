« La Chine et la Russie ont injecté une énergie positive dans la communauté internationale et ont établi un nouveau type de relations internationales grâce à leur coopération étroite, alors que le monde entre dans une période de turbulences et de changements, et que le développement de l’humanité est confronté à de multiples crises ».

Xi Jinping, président de la République populaire de Chine.

http://french.xinhuanet.com/2021-06/28/c_1310032740.htm

https://t.me/axe_afrique_russie/131