Le système de la Françafrique est perdant sur toute la ligne au Mali.

S’il reste – il devra faire face à des sentiments encore plus hostiles de la population malienne. Avec toutes les conséquences qui en découlent. Et pas seulement au Mali.

S’il part – non seulement ce sera une nouvelle défaite géopolitique, mais aussi et surtout une humiliation notoire. Car si les nouveaux partenaires du Mali feront en sorte de contribuer à résoudre le problème sécuritaire en l’espace d’un temps réduit, à l’instar de la Centrafrique et – à l’énorme différence des Barkhane & Co. – aucun commentaire supplémentaire ne sera utile.

https://t.me/axe_afrique_russie/239

https://web.facebook.com/mikhail.egorov.5/posts/10224492565394972