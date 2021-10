Les attaques verbales de l’establishment élyséen et des préfets françafricains (Bazoum, Ouattara principalement) contre le Mali démontrent plusieurs choses :

1- La peur d’avoir à observer un nouvel exemple d’une interaction à succès entre un pays africain et la partie russe.

2- Comme résultat – une opinion publique dans les pays concernés qui deviendra encore plus hostile au système françafricain et plus généralement occidental. D’ailleurs, ce qui est déjà globalement le cas.

3- En résultats des deux premiers points – de nouvelles défaites stratégiques. Pour le donneur d’ordre. Et bien évidemment des conséquences évidentes pour les sous-traitants.

