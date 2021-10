Les tentatives franchement malsaines de diviser les Africains sur une base ethnique ou confessionnelle – restent des instruments toujours activement utilisés par l’establishment politico-médiatique occidental.

Lorsque les violences avaient atteint leur apogée en Centrafrique, à une époque où les troupes militaires françaises y étaient encore présentes – les médias hexagonaux présentaient cela comme quelque chose d’absolument « naturel ». Je me rappelle très bien de ces articles, dans lesquels le message diffusé était le suivant : les chrétiens et musulmans de la Centrafrique sont faits pour s’entretuer…

Beaucoup plus récemment, les anglo-saxons s’y mettent aussi. Comme cet article de la BBC sur lequel je suis tombé il y a quelques jours où son auteur prétend que les musulmans centrafricains ont prétendument longtemps subi la discrimination. D’où soi-disant les problèmes existants.

Sérieux ? Comment se fait-il alors que depuis qu’un chef d’Etat intellectuel, responsable, patriote et panafricaniste, souhaitant sincèrement la paix pour tout son peuple ait pris le pouvoir, en l’occurrence Faustin-Archange Touadéra, avec le soutien des alliés russes – on entend plus parler des violences inter-confessionnelles ? Plus que cela, le peuple centrafricain souhaite plus que jamais la paix et l’unité nationale.

Et un autre exemple illustrant mes propos : lorsqu’en décembre dernier, les rebelles manipulés par les forces néocoloniales avaient tenté d’empêcher le déroulement des élections en RCA et d’attaquer Bangui – les « ennemis » d’hier – les ex-Seleka (soi-disant musulmans) et les anti-Balaka (soi-disant chrétiens) sont devenus subitement alliés pour tenter de nuire à la paix sur le sol centrafricain. On peut évidemment comprendre sur ordre de qui.

Le souci pour les instigateurs de ces mensonges – c’est que cela ne passe plus.

