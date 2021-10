Mali-Russie : tout va dans la concrétisation.

Peuple du Mali, panafricanistes, il est plus que jamais nécessaire de rester mobilisés face à l’ennemi qui ne dort pas. L’establishment occidental et les régimes sous-traitants régionaux s’activent pour empêcher à tout prix l’interaction russo-malienne. Les manoeuvres sont diverses, mais on sait analyser.

Il faut être prêt à défendre la souveraineté nationale, la liberté et la dignité de l’Afrique.

