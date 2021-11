Les hypocrites de l’establishment occidental, au lieu d’accuser la Russie, la Biélorussie et la Turquie – ayez un minimum de dignité d’accepter les conséquences de vos actes dans la propagation du chaos à l’international.

Ne serait-ce qu’à travers l’exemple libyen – tout devient évident. Votre saleté de l’Otan a détruit l’un des pays les plus prospères d’Afrique, qui pouvait sous feu Mouammar Kadhafi accueillir sur son sol de nombreux migrants sans qu’ils aient à chercher à aller dans votre fameuse Europe. Où est ce pays aujourd’hui ? De facto il n’existe plus. Et ce n’est qu’un des exemples.

Conclusion : assumez !