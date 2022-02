Aussi et spécialement pour les « économistes de haut vol » – il serait bon de noter que la Russie n’est pas la 11ème puissance économique mondiale, mais bien la 6ème puissance économique du monde en termes de PIB à parité du pouvoir d’achat (PIB-PPA). L’Union économique eurasiatique est classée 4ème. Et si des pays comme la France et le Royaume-Uni (respectivement 9ème et 10ème actuellement) vont vraisemblablement quitter le Top 10 des principales économies mondiales dans les 5-8 prochaines années pour laisser la place à la Turquie et au Mexique notamment, selon les prévisions des principaux économistes internationaux, la Russie de son côté montera au classement et deviendra la 5ème puissance économique du monde.

Ah, quels abrutis certains pseudo-économistes.