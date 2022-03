La Chine demande aux Etats-Unis des détails sur les laboratoires biologiques en Ukraine

26 laboratoires biologiques américains existent en Ukraine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé ce mardi aux Etats-Unis de divulguer tous les détails connexes [sur les laboratoires biologiques situés en Ukraine].

Il a, aussi, évoqué l’existence de 26 laboratoires biologiques et exhorté toutes les parties à garantir la sécurité de ces 26 sites en Ukraine.

Selon lui, les 26 laboratoires américains et autres installations similaires opéraient sur le territoire de l’Ukraine. «Les Etats-Unis, en tant que partie qui possède le plus d’informations sur les laboratoires, devraient divulguer dès que possible les données concernées, y compris sur les virus qui s’y trouvaient et la nature des recherches à leur sujet», a-t-il déclaré.

Le service de vérification des faits de USA Today rappelle que les gouvernements ukrainien et américain se sont associés en août 2005 pour traiter de «la prolifération d’agents pathogènes dangereux et l’expertise connexe et pour minimiser les menaces biologiques potentielles», selon le traité, mais, selon eux, l’existence de laboratoires biologiques serait une fausse information.

http://www.observateurcontinental.fr/?module=news&action=view&id=3656