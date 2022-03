L’Occident à travers ses sanctions avait espéré une révolte générale du peuple russe, la division interne.

Mais nous ne sommes pas les Occidentaux. Nous sommes Russes, nous appartenons à l’Eurasie. Non seulement nous tiendrons, mais nous vaincrons. Et avec nous – nos alliés.

Il faut tout de même reconnaître une fois de plus que l’Occident nous a rendu en quelque sorte service en imposant ces restrictions. Comme en 2014 – nous éliminerons les lacunes existantes pour accroître encore plus notre efficacité. Et d’autre part – vos agents infiltrés ont été tous démasqués.

Au final, vous ne comprendrez jamais l’âme russe. Et pour nous – vous ne valez rien.