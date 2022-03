« Ici me viennent à l’esprit les Paroles des Saintes Ecritures. Il n’y a pas d’amour plus puissant que lorsque quelqu’un donne son âme pour ses amis. Et nous voyons de quelle manière héroïque se battent nos militaires, dans le cadre de cette opération. Ces paroles viennent des Saintes Ecritures du christianisme. Du Livre qui est cher pour ceux qui sont chrétiens. Mais le fait est que c’est une valeur universelle pour tous les peuples et confessions religieuses de Russie. Pour notre peuple.

La meilleure confirmation de cela est la manière de combat de nos soldats dans l’opération militaire en cours : épaule contre épaule ils s’entraident, se soutiennent mutuellement. Et lorsque cela est nécessaire – se couvrent réciproquement contre les balles ennemies, tels des frères d’une même famille. Cela fait bien longtemps que nous n’avons pas observé une telle unité ».

Vladimir Poutine

Stade Louzhniki, Moscou, 18.03.2022. Dans l’unité est la force de la Russie !

