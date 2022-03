Aux calomniateurs de la Russie

Pourquoi tempêtez-vous, orateurs populaires,

et pourquoi l’anathème enfle-t-il votre voix ?

Le sort de Varsovie allume ces colères ?

L’émeute polonaise excite votre émoi ?

Laissez, laissez entre eux se quereller les Slaves,

laissez-les donc vider leurs antiques débats.

Leur conflit domestique est séculaire et grave ;

vos clameurs aujourd’hui ne l’apaiseront pas.

Voilà longtemps que sont en guerre

les deux voisins, les deux tribus.

Tantôt, c’est nous qui touchons terre :

tantôt, ce sont eux les vaincus.

Qui donc l’emportera dans la lutte sans trêve,

la force du vrai Russe ou l’orgueil polonais ?

La mer russe doit-elle absorber à jamais

tous les ruisseaux slavons qui coulent sur sa grève.

Où sont-ce les ruisseaux qui tariront la mer ?

Voilà la question, que tranchera le fer.

Laissez-nous : les sanglantes pages

de nos annales, ô rhéteurs,

ne sauraient parler à vos coeurs ;

étranger vous est leur langage

et muets sont pour vous le Kremlin et Praga.

Contre nous, ô rhéteurs, qui donc vous instigua ?

C’est l’insurrection et sa fureur sauvage

qui vous séduisent, je le sais :

et surtout, vous nous haïssez !

Nous haïr ? Et pourquoi ? Serait-ce point, peut-être,

parce que dans l’horreur des flammes de Moscou

nous n’avons point voulu, nous Russes, nous soumettre

au joug déshonorant qui ployait votre cou ?

Parce que nous avons fait rouler dans l’abîme

l’idole qu’adoraient vos lâches potentats,

parce que nous avons affranchi vos Etats,

vaincu la tyrannie et châtié le crime ?

parce que notre sang, Europe, a racheté

ta paix et ton honneur avec ta liberté ?

Vous menacez, rhéteurs, agissez donc, de grâce.

Mais agir est douteux ; plus sûre est la menace.

Car nous sommes nombreux ; ne le savez-vous plus ?

Car nos héros d’hier ne sont pas tous perclus.

Plus d’un pourrait encore visser la baïonnette

au fusil d’Ismaïlia.

Ou pensiez-vous que l’art de faire place nette,

le soldat russe l’oubliât ?

La parole du Tsar serait-elle impuissante ?

Lutter contre l’Europe, est-ce chose effrayante,

est-ce chose inouïe et nouvelle pour nous ?

Sachez qu’un peuple entier – si l’épreuve vous tente

et si chez vous les sots suivent toujours les fous –

demain de Perm à la Colchide,

des froids rochers finnois à l’ardente Tauride,

de la Chine immobile au Kremlin chancelant,

surgira hérissé d’acier étincelant !

Envoyez-nous, rhéteurs, vos belliqueuses races !

Pour vos guerriers, ne craignez rien,

dans nos steppes russes encore il reste assez de place

entre certains tombeaux qu’ils reconnaîtront bien !

Traduction du poème du grand poète russe Alexandre Pouchkine, 1831. Lu par l’excellent acteur russe Sergueï Bezroukov.

https://t.me/axe_afrique_russie/546