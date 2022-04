Après huit années de non-respect des Accords en question, la Russie prend ses responsabilités et reconnaît l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Laissant encore une chance au régime kiévien pour la paix. Résultat ? Kiev poursuit les bombardements du Donbass.

La Russie commence alors son opération spéciale. Tout en laissant la porte ouverte au dialogue pour y mettre fin rapidement. Résultat ? Le régime kiévien poussé par ses parrains occidentaux atlantistes – refuse les conditions de la Russie (statut neutre, non-adhésion à l’Otan, interdiction de l’idéologie et des mouvements néonazis, reconnaissance de la Crimée comme partie intégrante de la Fédération de Russie et de l’indépendance des Républiques populaires du Donbass). Des conditions qui auraient pu permettre au régime kiévien de limiter les pertes.

Et maintenant ? Pour moi, comme pour la majorité de mes compatriotes, tout dialogue ultérieur est absolument inutile. Et les territoires déjà perdus par le régime kiévien (au-delà du Donbass), et les autres qui le seront prochainement, ne pourront pas selon moi revenir sous contrôle du régime kiévien. Les promesses d’un régime fantoche, et surtout de ses parrains de l’Otan – ne valent absolument rien.