Aucune surprise : les héritiers occidentaux de l’apartheid sont ce qu’ils sont et ce qu’ils ont toujours été. Lorsque vous lisez les insultes à caractère ouvertement raciste de certains représentants de la minorité blanche-occidentale vis-à-vis du leadership d’Afrique du Sud et de la majorité noire du pays, en criant leur soutien aux néonazis bandéristes ukrainiens – tout devient clair et évident.

