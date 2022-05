Многие мои знакомые спрашивают – как Россия должна среагировать на то, что произошло вчера в Польше по отношению к нашему послу. Моё мнение: снять полностью охрану польского посольства в Москве. А в идеале – чтобы никто из представителей этого мерзкого, подлого, режима не чувствовал себя в безопасности. Нигде в мире – особенно в незападном.

Plusieurs de mes amis me posent la question : comment la Russie devrait-elle réagir après ce qui s’est passé en Pologne à l’encontre de notre ambassadeur. Mon avis personnel : lever complètement la sécurité de l’ambassade polonaise à Moscou. Et dans l’idéal – faire en sorte qu’aucun des représentants de ce sale régime ne puisse se sentir en sécurité. Nulle part dans le monde et plus particulièrement dans le monde non-occidental.