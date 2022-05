Manœuvres stratégiques conjointes sino-russes comme réponse aux nostalgiques de l’unipolarité

30.05.2022

L’interaction militaire sino-russe se renforce à l’heure où les principaux partisans de l’ordre multipolaire international comprennent parfaitement les défis posés par les vestiges de l’ère unipolaire, comme l’atteste la récente patrouille conjointe – stratégique selon les représentants chinois.

Pour la première fois, des avions de combat chinois J-16 ont été observés dans la patrouille conjointe sino-russe, rapporte la Télévision centrale de Chine (CCTV), montrant une photo de deux J-16 volants aux côtés de bombardiers chinois H-6K et russe Tu-95MS. Les J-16 avaient été déployés comme escortes pour les dits bombardiers lors de cette dernière patrouille conjointe dans la région Asie-Pacifique. Plusieurs experts affirment par la même occasion que des avions de combat encore plus avancés comme le J-20 chinois et le Su-57 russe pourraient prendre part aux manœuvres conjointes la prochaine fois.

Global Times, quotidien chinois anglophone revient par ailleurs sur cette actualité dans un article tout récent. Comme rapporté – la patrouille conjointe a été menée par les forces aériennes des deux pays au-dessus de la mer du Japon, de la mer de Chine orientale et du Pacifique occidental. Il est question déjà de la quatrième patrouille conjointe de ce type depuis 2019, visant à examiner et à renforcer l’interopérabilité des forces aériennes de Chine et de Russie, ainsi que de booster la confiance mutuelle stratégique et la coopération pragmatique entre les armées des deux pays, comme l’a déclaré le colonel supérieur Wu Qian – un porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale.

C’est d’ailleurs la première fois que la Chine révélait des informations détaillées sur l’envoi d’avions de combat pour escorte lors d’une patrouille conjointe sino-russe, a déclaré dimanche un expert militaire chinois sous couvert d’anonymat à Global Times. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir envoyé des avions de combat Su-30SM pour l’escorte des bombardiers des deux pays, ce qui confirme selon cet expert que cela constituait un accord réciproque.

Les bombardiers stratégiques n’étant effectivement pas destinés pour s’engager dans des combats air-air, l’importance donc d’une escorte d’avions de chasse est à ce titre parfaitement compréhensible. De son côté, l’expert militaire et commentateur de télévision Song Zhongping affirme qu’afin de faire face à l’évolution constante de l’environnement du champ de bataille et dans l’objectif d’améliorer sa capacité de combat, la Chine doit disposer de suffisamment d’avions de chasse pour garantir que les patrouilles aériennes stratégiques puissent être effectuées de manière fiable, efficace et sûre.

Toujours selon lui, avec le développement des technologiques militaires, les chasseurs furtifs chinois J-20 et russe Su-57 pourraient participer à la prochaine patrouille conjointe sino-russe. Ce qui conduira à une augmentation significative de la capacité de combat de la flotte aérienne.

En termes de perspectives, il est évident que ces nouvelles manœuvres conduites conjointement par la Chine et la Russie – déplaisent fortement aux nostalgiques de l’ère unipolaire – occidentaux, plus particulièrement étasuniens, fortement implantés dans cette zone également, sans oublier les supplétifs régionaux, en premier lieu le Japon – qui d’ailleurs a déclaré avoir surveillé ladite patrouille conjointe sino-russe. Le tout d’autant plus à une période où les représentants de l’establishment occidental continuent de courir dans toutes les directions pour tenter de donner, ne serait-ce qu’un semblant, de l’isolement de la Russie. Bien que toutes ces tentatives se soldent jusqu’à maintenant par des fiascos évidents. Y compris là où encore récemment ils pensaient «régner» en maîtres.

Une chose est sûre. Le bloc sino-russe poursuit les orientations stratégiques, y compris dans le volet militaire, sans accorder trop d’attention à ceux qui gesticulent beaucoup sans être en mesure d’apporter quelque chose de plus que ces gesticulations.

Mikhail Gamandiy-Egorov

http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3894