En gros, un régime sauvage et barbare, sans culture ni histoire dignes de ce nom, en chute libre, demande à un État souverain, d’autant plus civilisation millénaire et 3ème puissance économique mondiale en termes de PIB à parité du pouvoir d’achat, d’obéir.

Au passage, les demandes yankees ont été rejetées par la partie indienne.